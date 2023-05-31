«Призраки Бахмута». Силы спецопераций показали работу снайперов, которые наводят ужас на оккупантов — видео

31 мая, 12:49
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Украинские снайперы наводят ужас на оккупантов (Фото:t.me/ukr_sof)

Украинские снайперы наводят ужас на оккупантов (Фото:t.me/ukr_sof)

В среду, 31 мая, Силы спецопераций ВСУ показали работу снайперов.

«Сборное видео работы снайперов нашего подразделения, которые наводят ужас на оккупанта», — говорится в сообщении в Telegram.

Защитники подчеркнули, что из перехватов они знают об эффективности своей работы.

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«И сколько бы ни было уничтожено, пока хоть один враг жив мы не остановимся», — сказано в сообщении.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 208 тысячам военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Снайперы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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