«Громадный боевой опыт». Украинские системы ПВО сбили более тысячи российских воздушных целей — Арестович

6 июля, 23:35
Сбитая российская ракета (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ)

Сбитая российская ракета (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ)

Украинские силы с начала полномасштабного вторжения РФ сбили более тысячи российских воздушных целей, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«У нас 3 июля был день ПВО… И они насчитали, что они сбили больше тысячи технических средств: крылатые ракеты, самолеты, БПЛА. Громадный боевой опыт», — сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

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Советник заявил, что в Украине есть дивизионы, которые сбили 30−50 объектов. По его словам, у российской стороны не так много районов пусков и все эти позиции хорошо известны ВСУ.

«Вот поэтому обстрелы потихоньку начали затихать. Они не прекратились и не прекратятся, но они начали затихать», — сказал он.

По данным Генштаба на 6 июня, Россия потеряла около 36 500 своих военных и более 10 500 единиц техники, среди которой 217 самолетов, 187 вертолетов, 664 беспилотников и 153 крылатых ракет.

https://www.youtube.com/embed/rf5B0pxVjIc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска ПВО Офис президента Украины Алексей Арестович

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