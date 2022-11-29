ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 и отразили атаки в районе 10 населенных пунктов — Генштаб 29 ноября, 08:02 Украинские силы за сутки сбили два самолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки украинские силы отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 29 ноября.

ВСУ остановили наступление оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области, а также Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

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За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.



Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Российские оккупанты за сутки нанесли девять ракетных и 13 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.



На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововладимировка, Рожковичи Сумской области.

На Слобожанском направлении под обстрелы из минометов и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ держат оборону ранее занятых рубежей. Совершили обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Совершили обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и артиллерии были обстреляны объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районам населенных пунктов Запорожской области недалеко от линии столкновения. Были нанесены ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе города Херсона.