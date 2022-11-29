ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 и отразили атаки в районе 10 населенных пунктов — Генштаб
Украинские силы за сутки сбили два самолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
За минувшие сутки украинские силы отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 29 ноября.
ВСУ остановили наступление оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области, а также Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Российские оккупанты за сутки нанесли девять ракетных и 13 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововладимировка, Рожковичи Сумской области.
- На Слобожанском направлении под обстрелы из минометов и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
- На Купянском направлении войска РФ держат оборону ранее занятых рубежей. Совершили обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Совершили обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и артиллерии были обстреляны объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районам населенных пунктов Запорожской области недалеко от линии столкновения. Были нанесены ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Днепр.
- На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе города Херсона.