Украинские силы уничтожают 80% воздушных целей оккупантов — Залужный
Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопроводили более 240 тысяч воздушных целей РФ, сообщил Залужный (Фото:t.me/andrii_nebytov)
За девять месяцев полномасштабной войны РФ против Украины радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопроводили более 240 тысяч вражеских воздушных целей.
Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, поздравляя с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил.
Он отметил, что около 80% вражеских целей уничтожается украинскими огневыми средствами.
«Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов», — написал Залужный.
3 ноября Залужный сообщал, что за время полномасштабной агрессии украинские защитники уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за десятилетнюю войну в Афганистане.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.