Украинские силы уничтожают 80% воздушных целей оккупантов — Залужный 30 ноября, 09:10 Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопроводили более 240 тысяч воздушных целей РФ, сообщил Залужный (Фото:t.me/andrii_nebytov)

За девять месяцев полномасштабной войны РФ против Украины радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопроводили более 240 тысяч вражеских воздушных целей.

Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, поздравляя с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил.

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Он отметил, что около 80% вражеских целей уничтожается украинскими огневыми средствами.

«Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов», — написал Залужный.

3 ноября Залужный сообщал, что за время полномасштабной агрессии украинские защитники уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за десятилетнюю войну в Афганистане.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

