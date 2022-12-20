Генштаб сообщил о результативном ударе по оккупантам в Чаплынке 20 декабря, 07:00 Оккупанты понесли потери в Чаплынке (Фото:Википидия)

В воскресенье, 18 декабря, украинские силы ударили по пункту постоянной дислокации российских оккупантов в районе населенного пункта Чаплынка Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 20 декабря.

Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Накануне Генштаб сообщал, что в предыдущие дни в районах оккупированных Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области Силы обороны Украины ранили более 150 российских оккупантов.

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