По состоянию на 22:00, 13 июля, в течение суток на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения, из которых почти половина пришлась на Покровское направление.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Покровском направлении российские войска совершили 68 попыток прорыва в районах Полтавки, Миролюбовки, Николаевки, Родинского, Проминя, Новосергиевки, Алексеевки и других населенных пунктов. Все атаки были успешно отражены украинскими защитниками. Потери врага составили 218 человек убитыми и ранеными, уничтожены десятки единиц техники, в том числе БпЛА, пушки и укрытия.

Кроме того, агрессор совершил 46 авиаударов, применив 77 управляемых авиабомб, выпустил 1054 дрона-камикадзе и провел 4239 обстрелов позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.

На других направлениях ситуация следующая:

Северо-Слобожанский и Курский: 13 боестолкновений, 9 авиаударов, 293 обстрела.

Южно-Слобожанский: 4 атаки в районах Волчанска и Зеленого.

Купянский: 7 атак возле Голубовки, Синьковки, Колесниковки.

Лиманский: 20 атак, еще 5 продолжаются.

Северский: 3 отбитые атаки, еще 2 — в процессе.

Краматорский: 4 штурма возле Часового Яра и Ступочек.

Торецкий: 10 атак отбито, еще 2 продолжаются.

Новопавловский: 11 атак отбито, 7 боев продолжаются.

Ореховский: отбито 2 штурма.

Приднепровский: 7 неудачных атак врага.

