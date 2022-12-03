Украинская авиация нанесла 17 точных ударов по оккупантам, Силы обороны сбили вертолет РФ — Генштаб 3 декабря, 08:15 Украинские силы за минувшие сутки сбили вражеский вертолет (Фото:Минобороны)

Генштаб ВСУ сообщил подробности результативной работы украинской авиации и артиллерии по позициям российских оккупантов.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке за субботу, 3 декабря.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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За прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский вертолет и шесть беспилотников типа Орлан-10.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, два склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, а также четыре других важных объекта российских оккупантов.