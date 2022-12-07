Украинские силы за сутки сбили 14 иранских дронов Shahed-136 — Генштаб

7 декабря, 07:13
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Украинские защитники сбили 14 дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские защитники сбили 14 дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За прошедшие сутки украинские военнослужащие сбили 14 иранских беспилотников Shahed-136.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 7 декабря.

Кроме того, украинские защитники уничтожили один беспилотник Орлан-10 и еще два дрона, тип которых уточняется.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

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Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

В Воздушных силах заявляли, что страна-агрессор уже несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны Shahed-136. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что у оккупантов могла закончиться партия беспилотников, полученная от Ирана.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Генштаб Беспилотники Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136

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