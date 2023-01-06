Направление Сватово — Кременная плотно заминировано, но украинские силы продвигаются — Гайдай

6 января, 13:23
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Украинские военные продвигаются на направлении Сватово — Кременная (Фото:Генштаб)

Украинские военные продвигаются на направлении Сватово — Кременная (Фото:Генштаб)

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Сватово — Кременная. Ситуация усложняется тем, что территория плотно заминирована.

Об этом в эфире телеканала Freeдом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, продвижение дается тяжело, украинским военным и бороться приходится за каждый метр. Оккупанты успели подготовить оборонительные позиции в этом районе боевых действий.

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Гайдай подтвердил, что российские мобилизованные деморализованы. Их бросили в район интенсивных боевых действий с минимальной подготовкой. Эти военнослужащие находятся рядом с завербованными зеками и «кадыровцами», выступающими в качестве заградотрядов.

«Поэтому однозначно они с удовольствием сдавались бы в плен, если бы такая возможность была», — отметил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

https://www.youtube.com/embed/JbJ6PhVf_VQ

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.

29 декабря в Генштабе сообщали, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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