Направление Сватово — Кременная плотно заминировано, но украинские силы продвигаются — Гайдай 6 января, 13:23 Украинские военные продвигаются на направлении Сватово — Кременная (Фото:Генштаб)

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Сватово — Кременная. Ситуация усложняется тем, что территория плотно заминирована.

Об этом в эфире телеканала Freeдом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, продвижение дается тяжело, украинским военным и бороться приходится за каждый метр. Оккупанты успели подготовить оборонительные позиции в этом районе боевых действий.

Видео дня

Гайдай подтвердил, что российские мобилизованные деморализованы. Их бросили в район интенсивных боевых действий с минимальной подготовкой. Эти военнослужащие находятся рядом с завербованными зеками и «кадыровцами», выступающими в качестве заградотрядов.

«Поэтому однозначно они с удовольствием сдавались бы в плен, если бы такая возможность была», — отметил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.

29 декабря в Генштабе сообщали, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной.