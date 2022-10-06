Украинские силы освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области — Генштаб

6 октября, 15:10
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На Херсонском направлении российские оккупанты за счет резервов пытаются контратаковать (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На Херсонском направлении российские оккупанты за счет резервов пытаются контратаковать (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Херсонской области ВСУ освободили 29 населенных пунктов с 1 октября. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Во время брифинга он заявил, что на Херсонском направлении российские оккупанты за счет резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над утраченными территориями.

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«С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль», — заявил Громов.

Также он сообщил, что оккупанты на Херсонском направлении продолжают обстреливать населенные пункты в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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Ранее руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что с начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощно продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции. По его словам, только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб

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