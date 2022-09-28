«Кто выжил — злые и напуганные». ВСУ нанесли удар по большому скоплению россиян в Херсоне — депутат

28 сентября, 22:24
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ВСУ нанесли удар по общежитию политехнического колледжа в Херсоне, где находилось большое количество оккупантов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

ВСУ нанесли удар по общежитию политехнического колледжа в Херсоне, где находилось большое количество оккупантов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские силы нанесли удар по большому скоплению российских военных, которые находились в общежитии колледжа во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, со ссылкой на местных жителей в Facebook.

Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по общежитию политехнического колледжа в Херсоне, где находилось большое количество оккупантов.

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«Даже не несколько десятков. В частности, кадыровцев. Кто выжил — злые и очень напуганные», — написал он.

Также Хлань уточнил, что оккупанты боятся подходить близко, поскольку может продолжиться детонация.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5555008081287221
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Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

По ее словам, на юге Украины подразделения РФ зажаты между ВСУ и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.

Ранее президента Владимир Зеленский говорил, что об окончании войны можно будет говорить тогда, когда Украина вернет все свои захваченные РФ территории.

https://www.youtube.com/embed/3_x-QuqoqO8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон

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