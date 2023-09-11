Украинские силы на двух направления улучшили тактическое положение — Нацгвардия 11 сентября, 22:57 Музычук сообщил, что россияне делают все для того, чтобы сдержать продвижение украинских сил (Фото:пресс-служба Нацгвардии/Facebook)

Подразделения Нацгвардии улучшили свое тактическое положение на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире 5 канала.

«На Купянском направлении сохраняется высокая интенсивность обстрелов и попыток штурмов. На Бахмутском и Мелитопольском направлениях подразделения Нацгвардии, выполняющие задачи в составе Сил обороны, имеют успех и кое-где улучшили свое тактическое положение, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал он.

Видео дня

Он добавил, что россияне делают все для того, чтобы сдержать продвижение украинских сил. По его словам, даже в таких случаях, когда ВСУ удается нанести достаточно сильные удары по позициям врага, даже по его тыловым объектам, россияне пытаются совершать штурмы.

«Но занимаемые нами позиции удержаны. По Бахмутскому направлению и Мелитопольскому направлениям инициатива остается за Силами обороны», — подчеркнул он.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.