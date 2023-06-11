Неподалеку от Орехова. ВСУ достигли локальных успехов в Запорожской области — ISW 11 июня, 07:33 Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские силы на западе Запорожской области достигли локальных успехов во время контратак на юго-запад и юго-восток от Орехова. Об этом указывают геолокационные кадры от 10 июня.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

По данным аналитиков, несмотря на наступление ВСУ, российские милблогеры продолжают утверждать, что российские силы в этом районе успешно обороняются от попыток продвижения украинских Сил обороны.

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В Институте изучения войны заявили, что российские войска в Запорожской области продолжают обороняться от украинских атак в соответствии с обоснованной тактической оборонительной доктриной.

«По предварительной оценке ISW, российские войска отреагировали на начало украинских контрнаступательных операций на западе Запорожской области в соответствии с устоявшейся российской доктриной, которая предусматривает, что первый эшелон войск отражает или замедляет атакующие силы с помощью минных полей, укреплений и опорных пунктов, а второй эшелон войск контратакует любые попытки прорыва противника», — говорится в заметке.

Аналитики заявили, что украинские войска сейчас пытаются провести чрезвычайно сложную тактическую операцию — лобовой штурм подготовленных оборонительных позиций, который осложняется отсутствием преимущества в воздухе.

При этом, отметили в Институте, начальные штурмы украинских сил не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.

Также российские источники отмечают, что ВСУ проводят атаки ночью, потому что западное оборудование обеспечивает ВСУ «отличную» оптику ночного видения. Ночные штурмы позволяют украинским силам эффективнее использовать западное оборудование.

Многие российские источники заявляют, что в последние дни украинские военные усилили ночные атаки, чтобы максимально использовать преимущества, предоставляемые западными системами.

10 июня Институт изучения войны сообщал, что украинские военные продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области на границе с Запорожской и достигли в этом районе тактических успехов.