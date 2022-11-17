Оккупанты наступают в Донецкой и Луганской областях: где ВСУ отразили вражеские атаки

17 ноября, 08:15
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Украинские военные дают оккупантам отпор (Фото:Генштаб)

Украинские военные дают оккупантам отпор (Фото:Генштаб)

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 17 ноября.

Российские оккупанты нанесли четыре авиационных и шесть ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также за прошедшие сутки под ракетный удар попали объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

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Также войска РФ осуществляли обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка;
  • на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
  • на Новопавловском направлении — из артиллерии разных типов по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки;
  • на Запорожском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки.
  • На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах Зеленовки, Чернобаевки и Херсоне. Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.
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Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=pBTjpULId9g
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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