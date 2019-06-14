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Украинские силовики задержали «главу ЦИК ДНР» — Луценко

14 июня, 13:48
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Украинские силовики задержали «главу ЦИК ДНР» — Луценко - фото

Юрий Луценко/Facebook

Лягина подозревают в госизмене

Сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности задержали главу «Центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Лягину инкриминируют государственную измену.

В 2014 году при его непосредственном участии проводился так называемый референдум в «независимости «ДНР».

Напомним, в начале марта уже сообщалось о задержании Лягина, однако в СБУ опровергли эту информацию.

О задержании представителя «ДНР» сообщила народный депутат от Самопомочи Наталья Веселова.

Теги:   Задержание Юрий Луценко Референдум ДНР

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