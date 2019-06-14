Украинские силовики задержали «главу ЦИК ДНР» — Луценко
14 июня, 13:48
Сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности задержали главу «Центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, Лягину инкриминируют государственную измену.
В 2014 году при его непосредственном участии проводился так называемый референдум в «независимости «ДНР».
Напомним, в начале марта уже сообщалось о задержании Лягина, однако в СБУ опровергли эту информацию.
О задержании представителя «ДНР» сообщила народный депутат от Самопомочи Наталья Веселова.