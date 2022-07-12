ВСУ разбомбили вражеские склады в Николаевской и Херсонской областях 12 июля, 09:57 ВСУ уничтожили склады ВС РФ в районах Снигиревки и Любимовки, а также в Новой Каховке (Фото:Скриншот видео Osinttechnical/Twitter)

В результате работы авиации ВСУ российские оккупанты лишились сразу нескольких своих складов на юге Украины.

Об этом во вторник, 12 июля, сообщило военное командование.

В Николаевской области украинские штурмовики разбомбили склады с боеприпасами противника в Николаевской области в районах Снигиревки и Любимовки.

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Также сообщается, что вертолеты ВСУ атаковали опорный пункт ВС РФ в районе Правдино и позиции захватчиков вокруг Александровки Херсонской области.

Кроме того, в Новой Каховке в Херсонской области результате удара ракетно-артиллерийских подразделений уничтожен склад с боеприпасами, 52 российских военных, гаубица Мста-Б, миномет, а также семь единиц бронированной и автомобильной техники.

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