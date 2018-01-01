Украинские саперы обезвредили взрывчатку под водопроводом Северский Донец-Донбасс Сегодня, 09:00 79 Цей матеріал також доступний українською Водопровод обеспечивает водой населенные пункты Донецкой области Скриншот с видео штаба ООС

Украинские саперы нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство под водопроводом Северский Донец-Донбасс.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, взрывчатку удалось обнаружить во время обследования местности, которая прилегает к оккупированным территориям Донбасса.

Отмечается, что водопровод обеспечивает водой Торецк, Донецк и Горловку, а также другие населенные пункты Донецкой области.