Украинские штурмовики нанесли удары по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области: вражеские потери уточняются — ОК Юг

31 июля, 18:41
Украинская авиация отрабатывает боевые задания во время войны России против Украины (Фото:Военное телевидение Украины / Facebook)

Украинская авиация отрабатывает боевые задания во время войны России против Украины (Фото:Военное телевидение Украины / Facebook)

Украинские штурмовики нанесли два авиаудара по опорным пунктам российских оккупантов в селах Белогорка и Сухой Ставок Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг в воскресенье, 31 июля.

«Наши самолеты штурмовой авиации нанесли два удара по опорным пунктам врага в районах Белогорки и Сухого Ставка. Вражеские потери доразведываются», — говорится в сообщении.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Военная авиация Опорные пункты Штурмовики Контрнаступление Война России против Украины

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