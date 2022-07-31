Украинские штурмовики нанесли удары по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области: вражеские потери уточняются — ОК Юг
Украинская авиация отрабатывает боевые задания во время войны России против Украины (Фото:Военное телевидение Украины / Facebook)
Украинские штурмовики нанесли два авиаудара по опорным пунктам российских оккупантов в селах Белогорка и Сухой Ставок Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг в воскресенье, 31 июля.
«Наши самолеты штурмовой авиации нанесли два удара по опорным пунктам врага в районах Белогорки и Сухого Ставка. Вражеские потери доразведываются», — говорится в сообщении.
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