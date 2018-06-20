Украинские разведчики задержали офицера ВСУ, который сбежал к боевикам "ЛНР"

Украинские разведчики захватили бывшего офицера 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Алексея Бидусенко, который год назад перешел на сторону боевиков "ЛНР".

Об этом сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр, разведчики которой вместе с тактической группой Моспино совершили длительную операцию по возвращению офицера-перебежчика.

Детали спецоперации, в том числе обстоятельства задержания Бидусенко, не раскрываются.

В 93-й бригаде отметили, что военный самовольно перешел на оккупированную территорию Донбасса 16 июня 2017 года. Подконтрольные оккупантам СМИ сообщали, что офицер бежал из подразделения, прихватив "секретные документы".

По словам командира бригады Владислава Клочкова, военный не имел доступа к секретным материалам, он занимался подготовкой наградных листов.

"Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады", - отметил Клочков.

По его словам, уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство российских оккупационных сил, поэтому боевики его использовали и "выбросили, как тряпку на помойку".

Задержанного Алексея Бидусенко передали правоохранительным органам.

Напомним, что на Донбассе после артиллерийского обстрела со стороны боевиков исчез один военнослужащий Объединенных сил. Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен.