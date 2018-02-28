Украинские ракетные комплексы Стугна-П и Корсар прошли успешные испытания - фото

Конструкторы бюро Луч отрапортовали об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и легкого переносного ракетного комплекса Корсар.
На предприятии опубликовали также фотографии с испытаний украинских разработок.
"Конструкторское бюро Луч подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика", - говорится в сообщении.
Смотрите также
Напомним, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в одном из последних интервью рассказал, что обороноспособность Вооруженных сил Украины в 2018 году повысят противотанковые комплексы Стугна и Корсар, а также танки Оплот.
Комментарии
Правила комментирования