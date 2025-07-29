В течение недели украинские производители дронов получат на счета 400 млн евро по соглашениям с международными партнерами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении во вторник, 29 июля.

«На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны — еще плюс 400 млн евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина — Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что дал поручение секретарю СНБО Рустему Умерову активнее привлекать внешнее финансирование на БпЛА.

25 июля глава государства поставил задачу производителям БПЛА — добиться способности Украины применять не менее 1 000 дронов-перехватчиков в сутки.

Кроме того, глава государства заявлял, что поручил подготовить договор на $10−30 млрд по закупке США дронов у Украины.

«Далее — с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на $10−30 млрд», — рассказал он.

В свою очередь первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что Украина готова приобрести все дроны-перехватчики, которые отечественные производители смогут изготовить до конца 2025 года.