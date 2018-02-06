Украинские проекты получили более 17 млн ​​евро на науку

83 украинских организации получат 17,23 млн. евро на осуществление научных проектов по программе Евросоюза Горизонт 2020.
Об этом сообщила пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.
Согласно сообщению, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС Горизонт 2020, сразу после Сербии и Исландии. Речь идет, как о количестве участников, так и о сумме полученного финансирования. По этим показателям Украина в три раза опережает Тунис, Боснию, Герцоговину и Молдову.
"Потенциал Украины значительно больше", - отметили в представительстве.
В общем, 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн. евро.
Программа Горизонт 2020 года - основа стратегии экономического развития Евросоюза до 2020 года. Она призвана обеспечить глобальную конкурентоспособность Европы. Суммарное финансирование составляет почти 80 миллиардов евро.
Программа включает три главных компонента: передовая наука, индустриальное лидерство и социальные вызовы.
Напомним, в марте 2015 года Украина стала ассоциированным членом рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям Горизонт 2020. Одним из проектов от Украины планировал стать Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Его ученые планировали продолжить исследования болезни Альцгеймера.
Комментарии
Правила комментирования