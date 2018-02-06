Украинские проекты получили более 17 млн ​​евро на науку

Всего же от Украины подготовили 505 заявок на сумму 312,81 млн. евро (иллюстративное фото)

83 украинских организации получат 17,23 млн. евро на осуществление научных проектов по программе Евросоюза Горизонт 2020.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.

Согласно сообщению, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС Горизонт 2020, сразу после Сербии и Исландии. Речь идет, как о количестве участников, так и о сумме полученного финансирования. По этим показателям Украина в три раза опережает Тунис, Боснию, Герцоговину и Молдову.

"Потенциал Украины значительно больше", - отметили в представительстве.

В общем, 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн. евро.

Программа Горизонт 2020 года - основа стратегии экономического развития Евросоюза до 2020 года. Она призвана обеспечить глобальную конкурентоспособность Европы. Суммарное финансирование составляет почти 80 миллиардов евро.

Программа включает три главных компонента: передовая наука, индустриальное лидерство и социальные вызовы.

Напомним, в марте 2015 года Украина стала ассоциированным членом рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям Горизонт 2020. Одним из проектов от Украины планировал стать Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Его ученые планировали продолжить исследования болезни Альцгеймера.