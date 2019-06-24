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Украинские предприятия поставляли через РФ товары для боевиков «Л/ДНР» — СБУ

Сегодня, 12:39
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Украинские предприятия поставляли через РФ товары для боевиков «Л/ДНР» — СБУ - фото

СБУ

Коммерсанты поставили оккупантам товаров на общую сумму более 500 млн гривен

Правоохранители разоблачили два украинских предприятия в сотрудничестве с оккупационными силами РФ и финансировании подконтрольных ей террористических организаций.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в течение 2017 года коммерсанты поставили пророссийским террористическим организациям в ОРДЛО товаров на общую сумму более 500 млн гривен.

Для этого они использовали схему так называемого «прерванного транзита» через территорию РФ.

При этом по документам продукция предназначалась для одной из африканских стран.

Фото: СБУ

По оценкам экспертов, своей незаконной деятельностью предприниматели нанесли государственному бюджету ущерб на общую сумму в 7,7 млн гривен.

Теги:   ОРДЛО ЛНР ДНР Контрабанда Донбасс

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