Экспортная выручка и новое оружие. Украина подписала три новых соглашения с турецкой компанией Baykar 30 апреля, 15:08 Украина подписала три договора с производителем Байракторов (Фото:#железные изменения в МинСтратегПроме/Telegram)

Два украинских предприятия оборонно-промышленного комплекса подписали три соглашения с турецкой компанией Baykar во время визита министра промышленности Украины Александра Камишина в Турцию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Подписание состоялось в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023, которая проходила в Стамбуле.

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Камишин отметил, что «новые контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения».

«Минстратегпром готов содействовать согласованию всех трудностей и устранению бюрократических точечных препятствий для дальнейшего расширения сотрудничества с Baykar Avia Ventures. Это сотрудничество нужно украинским предприятиям уже сегодня как возможность дополнительного наращивания мощностей и производства критически важной для нашей армии техники», — добавляет Камышин.