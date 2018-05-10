Украинские правоохранители арестовали так называемого "депутата народного совета ЛНР"

Сепаратисту грозит до 15 лет лишения свободы

В Луганской области арестован так называемый "депутат народного совета" пророссийской террористической организации "ЛНР".

"Находясь на этой "должности", в период с мая по ноябрь 2014 года указанное лицо совершало действия, направленные на незаконное изменение границ территории Украины, поддержание режима оккупации части Луганской области и функционирования псевдогосударственного образования", - рассказали в Генпрокуратуре.

Как сообщается, в составе фейкового органа оккупационных властей злоумышленник, в частности, голосовал за принятие "конституции" боевиков "ЛНР".

"В начале мая 2018 псевдодепута задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. По совокупности совершенных уголовных преступлений злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в ГПУ.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях.