Экспедиция на ту сторону Земли. Как украинские полярники во время войны попадают в Антарктику, а потом рвутся обратно — в ВСУ 8 июля, 10:40 NV Премиум Украинская антарктическая станция Академик Вернадский (Фото:UAC)

Несмотря на активную фазу войны, украинская экспедиция на полярной станции Академик Вернадский продолжает свою работу. В середине лета NV узнал детали их зимовки.

Когда началась полномасштабная война, Анжелике Ганчук, синоптику Украинского гидрометцентра, оставалось несколько дней до выезда в Антарктиду: туда она должна была добраться в составе 27-й Украинской антарктической экспедиции. Ганчук в спешке собирала вещи, которые готовила для путешествия к антарктическому острову Галиндез — именно там расположена украинская полярная станция Академик Вернадский.

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«Я забыла банальные вещи — тапочки, кроссовки, — вспоминает Ганчук, — У меня с собой вообще была только одна пара обуви — та, в которой я вышла из дома».