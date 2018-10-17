Украинские пограничники усилили админграницу с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи

Украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в политехническом колледже Керчи.
В пресс-службе украинского погранведомства сообщили, что меры касаются недопущения провокаций и перемещения запрещенных предметов.
К службе на админгранице привлекли служебных собак, натренированных на поиск оружия и взрывчатки.
Также усилены наряды и военное наблюдение.
Напомним, в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 40 получили ранения.
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По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Следком РФ изначально назвал взрывы и стрельбу терактом, однако позже переквалифицировал дело на массовое убийство.
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