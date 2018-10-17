17 октября 2018, среда

Украинские пограничники усилили админграницу с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи

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К охране границы привлекли служебных собак
Фото: ГПС

К охране границы привлекли служебных собак

Украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в политехническом колледже Керчи.

В пресс-службе украинского погранведомства сообщили, что меры касаются недопущения провокаций и перемещения запрещенных предметов.

К службе на админгранице привлекли служебных собак, натренированных на поиск оружия и взрывчатки.

Также усилены наряды и военное наблюдение.

Напомним, в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 40 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Следком РФ изначально назвал взрывы и стрельбу терактом, однако позже переквалифицировал дело на массовое убийство.

 

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