Украинские пограничники усилили админграницу с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи

Украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в политехническом колледже Керчи.

В пресс-службе украинского погранведомства сообщили, что меры касаются недопущения провокаций и перемещения запрещенных предметов.

К службе на админгранице привлекли служебных собак, натренированных на поиск оружия и взрывчатки.

Также усилены наряды и военное наблюдение.

Напомним, в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 40 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Следком РФ изначально назвал взрывы и стрельбу терактом, однако позже переквалифицировал дело на массовое убийство.