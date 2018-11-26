26 ноября 2018, понедельник

Украинские пограничники ограничили пропуск граждан РФ на админгранице с Крымом

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Ограничения не распространяются на граждан Украины
Фото: Крим.Реалии

Ограничения не распространяются на граждан Украины

В контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с оккупированным РФ Крымом ввели временные режимные ограничения в отношении граждан РФ.

Об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, сообщает Укринформ.

"Пункты пропуска сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации - как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду", - сообщил Гордеев, добавив, что граждан Украины и других государств пропускают без ограничений.

По его словам, ограничения на КПВВ Чаплинка, Каланчак и Чонгар в Херсонской области введены с воскресенья, 25 ноября.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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