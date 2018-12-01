Украинские пограничники объяснили, почему не пустили российских журналисток Сегодня, 14:13 408 Цей матеріал також доступний українською Пограничники объяснили, почему не пустили российских журналисток Фото: Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе заявили, что российские журналистки: корреспондент российского телеканала Дождь Евгения Зобнина и главный редактор сайта Такие дела Анастасия Лотарева, которых не пустили в Украину, не подтвердили цель своего визита.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Они едут в зону ООС, едут в область, где введено военное положение. При этом достаточно размыто понимали, чем они там будут заниматься, не имели ни аккредитации штаба ООС, ни подтверждения цели своего визита от одного из уполномоченных государственных органов Украины", - отметил он.

Слободян подтвердил, что у них были приглашения от общественных организаций, но подчеркнул, что такие документы могут помогать пограничникам, но не являются "отправной точкой для того, чтобы решение было принято".

Слободян отметил, что с каждым гражданином из стран миграционного риска, в частности, России, пограничники общаются отдельно.

Обращают внимание, в том числе, и на женщин, потому что они "могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины".

"Это не означает, что все граждане Российской Федерации не могут пересечь границу Украины на въезд. За эти сутки более тысячи лиц-граждан Российской Федерации, пересекли благополучно границу и попали в Украину", - рассказал Слободян.

4 декабря российский телеканал Дождь заявил, что их журналистку не пустили в Украину.

Она якобы прилетела по приглашению правозащитного центра Мемориал, Луганского областного правозащитного центра Альтернатива и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу.

Главный редактор Такие дела Анастасия Лотарева также написала, что ей отказали во въезде.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовал за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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