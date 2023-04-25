Украинские пограничники включают сигнал тревоги на границе с Беларусью — видео 25 апреля, 21:19 Участок границы между Украиной и Беларусью на Волыни, 13 января 2023 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские пограничники включают сигнал воздушной тревоги на границе с Беларусью в Житомирской и Ровенской областях. Соответствующее видео опубликовал беларусский оппозиционный канал Белсат, его также распространила Госпогранслужба Украины.

«Такие меры направлены на то, чтобы соседи, которые еще не определились, на чьей они стороне, все же понимали, что если сигнал тревоги звучит несколько раз днем и ночью, это ужасно», — заявили пограничники.



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В марте командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что угроза новой атаки российских оккупантов с территории Беларуси остается низкой.



Президент Владимир Зеленский во время посещения Житомирской области 24 апреля заявил, что угрозы с направления Беларуси сейчас нет.



По словам Наева, страна-террорист Россия сосредоточила в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России около 17 тысяч военных. Он также рассказал, что украинское командование продолжает усиливать Северную группировку войск, в том числе совершенствует фортификационные сооружения и повышает плотность минирования приграничной территории.