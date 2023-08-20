Пограничники Украины уничтожили вражескую РЭБ на Сватовском направлении — видео 20 августа, 22:54 Пограничники уничтожат РЭБ противника (Фото:Скриншот из видео Государственная пограничная служба Украины/Telegram)

Украинские пограничники на Сватовском направлении уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Поле-21 с помощью FPV-дрона.

Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По данным ГПСУ, пограничная аэроразведка обнаружила станцию РЭБ оккупантов, после чего за дело взялись операторы FPV.

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«Дрон попал прямо в металлическую конструкцию с важными элементами системы», — отметили в сообщении.