Пограничники Украины уничтожили вражескую РЭБ на Сватовском направлении — видео
Пограничники уничтожат РЭБ противника (Фото:Скриншот из видео Государственная пограничная служба Украины/Telegram)
Украинские пограничники на Сватовском направлении уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Поле-21 с помощью FPV-дрона.
Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
По данным ГПСУ, пограничная аэроразведка обнаружила станцию РЭБ оккупантов, после чего за дело взялись операторы FPV.
«Дрон попал прямо в металлическую конструкцию с важными элементами системы», — отметили в сообщении.