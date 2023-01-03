Бой длился более четырех часов: украинские пограничники показали, как обороняют Бахмут — видео 3 января, 08:34 Украинские пограничники провели два жестких боя, защищая Бахмут (Фото:Генштаб)

Украинские пограничники приняли два очень тяжелых боя в Бахмуте Донецкой области и возле города.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Пограничники рассказали, что один бой продолжался более четырех часов с 12:30 до 16:50 в районе населенного пункта Подгородное.

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Группа российских оккупантов в количестве до 30 человек попыталась штурмовать украинский опорный пункт, но безуспешно. По предварительным данным, уничтожены семь оккупантов, еще девять ранены. Украинские силы потери не понесли.

На другом участке в районе Бахмутской свалки украинские пограничники вместе с подразделением ССО в интервале с 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта российских военных.

Погибли пять оккупантов, еще трое были ранены. Эти данные подтвердила аэроразведка Сил Специальных Операций.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, несмотря ни на какие потери, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

