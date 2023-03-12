Ликвидировали девять россиян, еще 12 — ранили. Украинские пограничники остановили штурм оккупантов стрелковым оружием и гранатометами 12 марта, 15:00 Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Украинские пограничники в Донецкой области отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка российских захватчиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что в Бахмуте российская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт украинских пограничников, но наши военные остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

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Также в Донецкой области пограничники отбили атаки еще на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка, в результате пограничники-минометчики «развеяли» русских штурмовиков во время их выдвижения в наступление.

В ГНСУ отметили, что в результате боевых действий были уничтожены 9 оккупантов, еще 12 ранены.