Ликвидировали девять россиян, еще 12 — ранили. Украинские пограничники остановили штурм оккупантов стрелковым оружием и гранатометами
Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)
Украинские пограничники в Донецкой области отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка российских захватчиков.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что в Бахмуте российская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт украинских пограничников, но наши военные остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.
Также в Донецкой области пограничники отбили атаки еще на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка, в результате пограничники-минометчики «развеяли» русских штурмовиков во время их выдвижения в наступление.
В ГНСУ отметили, что в результате боевых действий были уничтожены 9 оккупантов, еще 12 ранены.