«Похищение людей». Почему у Венгрии будут проблемы из-за скандала с украинскими военнопленными — Рейтерович 21 июня, 09:58 На родину вернулись трое из 11 украинских военных, которые при непонятных обстоятельствах были вывезены в Венгрию (Фото:Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram)

Венгерские власти пытаются оправдаться, подавая историю с вывозом 11 украинских военных из России без согласования с Киевом как инициативу отдельных лиц. Впрочем, международные конвенции трактуют это как военное преступление, сказал в эфире Radio NV политолог Игорь Рейтерович.



По его словам, появление на территории Венгрии и последующее удерживание там бойцов ВСУ — это «недопустимая и вопиющая» ситуация, ответственность за которую полностью ложится на власти страны.

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«По одной из версий, этим вопросом занимался один человек на высокой должности в венгерской власти. Причем он это делал без согласования с другими чиновниками. И это стало сюрпризом для венгерских властей. Теперь там пытаются максимально замять эту историю, поскольку речь идет уже о нарушении нескольких международных конвенций и вообще о военном преступлении. Участие в этом обмене без согласования с Украиной и многие другие вещи юристы квалифицируют как похищение людей, на что, кстати, обращала внимание даже Европейская комиссия», — отметил политолог.

Он не исключил, что Россия «втемную» использовала венгерских чиновников для достижения пропагандистских целей.

«Венгры попали в эту ловушку, но вместо того, чтобы извиниться, сказать, что произошла ошибка, допустить консула и так далее , они по традиции, к чему, к сожалению, мы уже привыкли, рассказывают, что они ни в чем не виноваты, случилось какое-то недоразумение, и вообще — обращайтесь к общественным организациям. Скорее всего они такой позиции будут придерживаться и в дальнейшем», — прокомментировал Рейтерович.

Избежать дальнейших репутационных потерь в Будапеште могут, только если быстро вернут всех 11 человек в Украину, предположил эксперт.

«Если они станут этот вопрос затягивать, то он будет поднят уже на уровне Европейского Союза, вплоть до того, что определенные международные организации, начиная от Интерпола, получат основания для открытия уголовных дел по этому вопросу и преследования конкретных людей, которые принимали в этом участие», — добавил он.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.



Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных украинцах и доступ для украинского консула. В МИД вызвали временного поверенного Венгрии.



16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.



19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей в якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

20 июня трое из 11 украинцев, которых удерживали в Венгрии, вернулись на родину.