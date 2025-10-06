«Пытаешься обмануть противника». Пилот ВСУ рассказал, как россияне охотятся за украинскими самолетами

В эфире Radio NV Онуфрак подтвердил, что каждый раз, вылетая на боевое задание, украинские пилоты попадают в зону поражения российской ПВО.

«Сейчас линия боевого соприкосновения насыщена противовоздушной обороной различных типов и образцов. Начиная от Бук, С-300, С-400, также самолетов противовоздушной обороны — Су-30, Су-35, которые постоянно находятся в зоне дежурства. И постоянно, когда ты выполняешь задание, те определенные маневры, которые мы делаем для того, чтобы осуществить бомбовое поражение, мы обязаны входить в потенциальную зону ПВО», — объяснил украинский пилот.

Он отметил, что россияне выпускают по украинским самолетам ракеты во время почти каждого вылета и им приходится выполнять противоракетные маневры.

«Много случаев бывает, что если самолетов немного противовоздушной обороны, то ты понимаешь, что сейчас я войду на определенное время [в зону поражения], ты даже рискуешь. Был случай с моим побратимом, что он находился как прикрытие для группы бомберов и он самостоятельно осуществил наведение на самолет, захватил его — Су-30. Поднялся в зону ПВО, понятно, что вошел в зону, но так как комплекс не успел среагировать, он первый пустил ракету по самолету. Самолет Су-30 уклонился, а ребята, которые выполняли бомбометание по противнику, осуществили сброс бомб и безопасно вернулись домой», — привел Онуфрак пример обстоятельств, в которых работают украинские пилоты.

Также он отметил, что в некоторых случаях украинские пилоты не могут выполнить задание, потому что вынуждены постоянно маневрировать из-за того, что их пытаются сбить ракетами, а «топливо не бесконечное».

«Буквально [на днях] был такой интересный полет, когда мои побратимы, летчики, полетели на задание. На донецком направлении их ждали три группы самолетов — на севере от Донецка, на юге от Донецка. Су-35. И одна пара стояла возле Донецка, в районе Дебальцево. Первая группа — северная — по ним пустила ракету, вторая группа — южная — по ним пустила ракеты, и потом центральная группа также по ним пускала ракету. Все это время они маневрировали, пытались зайти, осуществить сброс бомб и, к сожалению, они не сбросили эти бомбы», — привел пример Онуфрак.

По словам украинского пилота, он и его коллеги стараются выполнять задачи по максимуму, но иногда это просто невозможно.

«Мы делаем по максимуму, выжимаем. Но когда по тебе летят ракеты, ты тоже не можешь лететь в лоб. Ты совершаешь определенные обманные действия, ты совершаешь противоракетные маневры, ты как-то пытаешься обмануть противника. Но иногда так самолетами противовоздушной обороны и комплексами перенасыщен фронт, что ты ничего сделать с этим не можешь. Ты возвращаешься, но ты понимаешь, что через несколько часов, когда они уйдут, ты сходишь еще раз и все-таки уничтожишь ту цель», — сказал он, отметив, что российская авиация постоянно находится в режиме патрулирования и в воздухе на каждом из направлений постоянно находятся три-четыре самолета страны-агрессора.