Чем занимаются украинские пилоты в США. Специалист озвучил свою версию событий на американской авиабазе

8 марта, 09:08
Эксклюзив NV
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По мнению Олега Каткова, на авиабазе в США украинских пилотов могут знакомить с западными системами, которые повышают эффективность советских самолетов (Фото:Alamy via Reuters)

По мнению Олега Каткова, на авиабазе в США украинских пилотов могут знакомить с западными системами, которые повышают эффективность советских самолетов (Фото:Alamy via Reuters)

Автор: Роман Фещенко

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, поделился размышлениями о том, чему именно могут обучаться украинские пилоты в США

После того, как появилась уточненная информация, что украинские пилоты прибыли на военную базу США в Тусоне, штат Аризона, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков поделился с NV своими размышлениями об этой поездке.

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Так, по мнению Каткова, речь может идти о единственной в этом районе авиабазе Дэвис-Монтен. «Это очень известная авиабаза в США и достаточно специфическая», — говорит в комментарии NV главный редактор Defense Express. По его словам, помимо всего прочего, там находится Командный испытательный центр резерва воздушных сил Национальной гвардии США.

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«Он характерен тем, что занимается модернизацией авиапарка американской Нацгвардии, у которого гораздо меньший [технический и финансовый] ресурс, чем у Воздушных сил США», — объясняет Катков. Именно благодаря прагматичной модернизации Командному испытательному центру удается поддерживать более старый авиапарк Нацгвардии на высоком уровне. «То есть с минимальными средствами быть максимально эффективными», — отмечает эксперт.

Учитывая это, он предполагает, что, возможно, кроме уже озвученных тренировок украинских пилотов, в США пытаются найти пути модернизации советских МиГ-29, Су-27 или Су-24М, которые стоят на вооружении Воздушных Сил ВСУ.

«Таким образом, туда [на авиабазу в Тусоне] прибыли украинские пилоты, чтобы освоить новые [западные] системы, которые могут повысить эффективность [советских] самолетов», — делает предположение Катков. И добавляет, что это может быть одной из целей обучения украинских пилотов.

Прагматичность такого подхода эксперт объясняет тем, что в таком случае можно будет обойти политические колебания Запада относительно предоставления Украине истребителей F-16, а также не ждать, как минимум, пол года, пока украинские пилоты и авиационные инженеры освоят западные самолеты.

Свое предположение Катков объясняет еще и тем, что ценность западных истребителей заключается не столько в планере самолета, сколько в его вооружении и имеющихся системах, таких как прицельные и радиолокационные комплексы. «Существуют достаточно сложные пути, чтобы даже советские машины адаптировать под западное вооружение», — говорит эксперт.

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А если учесть, что украинским военным инженерам с помощью западных специалистов летом 2022-го удалось интегрировать американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM под крыло советских истребителей МиГ-29 и Су-27, то предположение эксперта не кажется фантастическим.

Такой системой, которая повысила бы эффективность советских истребителей, по мнению Каткова, могла бы стать, например, система высокоточного наведения боеприпасов Litening и другие.

«Абстрактно говоря, если установить на условный Су-27 или МиГ-29 ряд систем от западных истребителей, — рассуждает в разговоре с NV главный редактор Defense Express, — то это фактически уже самолет 4+ поколения, который может бороться против авиации РФ и определенным образом изменить ситуацию как в небе, так и на земле».

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Ранее сообщалось, что два украинских пилота прибыли в Аризону для тренировок на авиасимуляторах и совершенствования своих навыков. Таким образом, американские военные стремятся определить, сколько времени может понадобиться, чтобы научить украинцев управлять западными самолетами, в частности, истребителями F-16.

По словам официальных лиц, навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона, и уже в этом месяце к ним могут присоединиться еще десять пилотов Воздушных Сил ВСУ.

Теги:   США Военная помощь Учения Модернизация Су-24 МиГ-29 Су-27 Обучение F-16 Авиабаза Помощь Запада Пилоты Российско-украинская война

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