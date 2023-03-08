Чем занимаются украинские пилоты в США. Специалист озвучил свою версию событий на американской авиабазе 8 марта, 09:08 Эксклюзив NV По мнению Олега Каткова, на авиабазе в США украинских пилотов могут знакомить с западными системами, которые повышают эффективность советских самолетов (Фото:Alamy via Reuters)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, поделился размышлениями о том, чему именно могут обучаться украинские пилоты в США

После того, как появилась уточненная информация, что украинские пилоты прибыли на военную базу США в Тусоне, штат Аризона, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков поделился с NV своими размышлениями об этой поездке.

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Так, по мнению Каткова, речь может идти о единственной в этом районе авиабазе Дэвис-Монтен. «Это очень известная авиабаза в США и достаточно специфическая», — говорит в комментарии NV главный редактор Defense Express. По его словам, помимо всего прочего, там находится Командный испытательный центр резерва воздушных сил Национальной гвардии США.

«Он характерен тем, что занимается модернизацией авиапарка американской Нацгвардии, у которого гораздо меньший [технический и финансовый] ресурс, чем у Воздушных сил США», — объясняет Катков. Именно благодаря прагматичной модернизации Командному испытательному центру удается поддерживать более старый авиапарк Нацгвардии на высоком уровне. «То есть с минимальными средствами быть максимально эффективными», — отмечает эксперт.

Учитывая это, он предполагает, что, возможно, кроме уже озвученных тренировок украинских пилотов, в США пытаются найти пути модернизации советских МиГ-29, Су-27 или Су-24М, которые стоят на вооружении Воздушных Сил ВСУ.

«Таким образом, туда [на авиабазу в Тусоне] прибыли украинские пилоты, чтобы освоить новые [западные] системы, которые могут повысить эффективность [советских] самолетов», — делает предположение Катков. И добавляет, что это может быть одной из целей обучения украинских пилотов.

Прагматичность такого подхода эксперт объясняет тем, что в таком случае можно будет обойти политические колебания Запада относительно предоставления Украине истребителей F-16, а также не ждать, как минимум, пол года, пока украинские пилоты и авиационные инженеры освоят западные самолеты.

Свое предположение Катков объясняет еще и тем, что ценность западных истребителей заключается не столько в планере самолета, сколько в его вооружении и имеющихся системах, таких как прицельные и радиолокационные комплексы. «Существуют достаточно сложные пути, чтобы даже советские машины адаптировать под западное вооружение», — говорит эксперт.

А если учесть, что украинским военным инженерам с помощью западных специалистов летом 2022-го удалось интегрировать американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM под крыло советских истребителей МиГ-29 и Су-27, то предположение эксперта не кажется фантастическим.

Такой системой, которая повысила бы эффективность советских истребителей, по мнению Каткова, могла бы стать, например, система высокоточного наведения боеприпасов Litening и другие.

«Абстрактно говоря, если установить на условный Су-27 или МиГ-29 ряд систем от западных истребителей, — рассуждает в разговоре с NV главный редактор Defense Express, — то это фактически уже самолет 4+ поколения, который может бороться против авиации РФ и определенным образом изменить ситуацию как в небе, так и на земле».

Ранее сообщалось, что два украинских пилота прибыли в Аризону для тренировок на авиасимуляторах и совершенствования своих навыков. Таким образом, американские военные стремятся определить, сколько времени может понадобиться, чтобы научить украинцев управлять западными самолетами, в частности, истребителями F-16.

По словам официальных лиц, навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона, и уже в этом месяце к ним могут присоединиться еще десять пилотов Воздушных Сил ВСУ.