В районе города Счастье. Украинские партизаны подожгли систему управления железной дорогой под Луганском 11 февраля, 17:19 Оборудование автоматизированного управления железной дорогой (Фото:Скрин видео/Сергей Гайдай/Telegram)

Украинские партизаны подожгли систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья Луганской области, чтобы оккупанты не могли подвозить боеприпасы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.

«Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт», — говорится в сообщении.

Видео дня

Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобельск в районе Счастья.

«Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!» — добавил глава области.

Ранее сообщалось, что во время нового наступления российские оккупанты «планируют идти» на Лиман.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.