В районе города Счастье. Украинские партизаны подожгли систему управления железной дорогой под Луганском
Оборудование автоматизированного управления железной дорогой (Фото:Скрин видео/Сергей Гайдай/Telegram)
Украинские партизаны подожгли систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья Луганской области, чтобы оккупанты не могли подвозить боеприпасы.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.
«Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт», — говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобельск в районе Счастья.
«Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!» — добавил глава области.
Ранее сообщалось, что во время нового наступления российские оккупанты «планируют идти» на Лиман.
По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.