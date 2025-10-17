По словам представителей ВМС Украины, беспилотный катер россиян был обнаружен в районе, приближенном к маршруту гражданского судоходства (Фото: www.facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Военнослужащие Военно-морских сил ВСУ в результате операции уничтожили морской беспилотный катер страны-агрессора РФ в территориальных водах Украины.

Об этом 17 октября сообщили представители ВМС ВСУ.

По их словам, беспилотный катер противника был обнаружен в районе, приближенном к маршруту гражданского судоходства.

«Благодаря слаженным действиям ВМС ВС Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины вражеская цель была оперативно уничтожена. Это позволило предотвратить возможные провокации противника и минимизировать риски для гражданского судоходства», — подытожили в ВМС ВСУ.

21 августа в украинской разведке заявили, что 20 августа в результате операции ГУР МО Украины в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования был уничтожен катер российских оккупантов. Все пятеро членов экипажа ликвидированы.

22 августа в ГУР сообщили, что морской дрон украинской разведки уничтожил в бухте Новороссийска сразу пять элитных российских водолазов.

11 сентября сотрудники ГУР провели успешную атаку возле Новороссийска по вражескому кораблю. Как пояснил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, пораженное судно проводило определенные действия в интересах группировки вражеского флота в Новороссийске.