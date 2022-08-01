Контрнаступление на Херсонском направлении: морские пехотинцы в бою захватили в плен 11 оккупантов, среди них один офицер
За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 оккупантов (Фото:ВМС ВС Украины)
За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.
Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.
В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении украинские военные захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск, среди которых один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных из так называемой «ДНР».
Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.
Кроме того, подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена одна вражеская БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.
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