Контрнаступление на Херсонском направлении: морские пехотинцы в бою захватили в плен 11 оккупантов, среди них один офицер

1 августа, 13:02
За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 оккупантов (Фото:ВМС ВС Украины)

За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 оккупантов (Фото:ВМС ВС Украины)

За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении украинские военные захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск, среди которых один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных из так называемой «ДНР».

Видео дня
https://www.facebook.com/photo?fbid=427763886057866&set=a.292820822885507

Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.

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Кроме того, подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена одна вражеская БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Плен ВМС Украины Война России против Украины

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