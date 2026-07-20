ВСУ впервые атаковали россиян FPV-дронами с безэкипажных катеров — видео

20 июля, 13:04
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Морские пехотинцы впервые атаковали россиян FPV-дронами с безэкипажных катеров (Фото: Скриншот видео / 40-я отдельная бригада морской пехоты)

Морские пехотинцы впервые атаковали россиян FPV-дронами с безэкипажных катеров (Фото: Скриншот видео / 40-я отдельная бригада морской пехоты)

Украинские морские пехотинцы впервые использовали FPV-дроны, запущенные с безэкипажных катеров Barracuda, для нанесения ударов по позициям российских войск вблизи Железного Порта в Херсонской области.

Об этом 19 июля сообщили в 40-й отдельной бригаде морской пехоты.

В бригаде сообщили, что группа морских дронов Barracuda в различных конфигурациях попала под атаку во время выполнения боевой задачи. Чтобы вывести из строя один из безэкипажных катеров, россиянам потребовались четыре дрона Ланцет.

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Российские пропагандисты успели «похвастаться» этими кадрами в сети, однако потеря одного катера не остановила операцию, подчеркнули морские пехотинцы.

Так, остальные катера вышли к точке запуска ударных БПЛА, а после доразведки в небо поднялись FPV-дроны, которые впервые поразили логистику оккупантов, замаскированные позиции и личный состав в районе Железного Порта.

24 июня Военно-морские силы и Главное управление разведки МОУ обнаружили и уничтожили сразу три российских морских безэкипажных катера.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Херсонская область Катер Морская пехота

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