Украинские морпехи испытывают в Черном море десантно-штурмовые катера Кентавр Сегодня, 15:39 14 Цей матеріал також доступний українською В Черном море проходят испытания десантно-штурмовых катеров Кентавр Фото: ВМС ВСУ

Бойцы 36-й бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ проводят испытания новых десантно-штурмовых катеров модели Кентавр-ЛК в Черном море вблизи Одессы.

Как рассказал представитель ВМС ВСУ Василий Радчук морпехи проверяют катера во время ходовых испытаний на устойчивость, а также снаряжения и систему вооружения, повидмляе Укринформ.

Кентавры способны разместить на борту до 36 десантников. Катера оснащены двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7 мм, а также 40-миллиметровым гранатометом и системой для дымовых завес.

Максимальная скорость десантно-штурмового катера до 50 узлов, достигается двумя двигателями производства Новой Зеландии.

Экипаж катера состоит из пяти человек. Дальность плавания - не менее 500 миль.

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