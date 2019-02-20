Украинские морпехи впервые вышли в Черное море на штурмовых катерах Кентавр Вчера, 15:11 1804 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео командования морской пехоты ВМС Украины Морпехи впервые вышли в море на новых десантных катерах Кентавр Скрин видео командования морской пехоты ВМС Украины

Морские пехотинцы одного из подразделений ВМС Вооруженных сил Украины впервые вышли в Черное море на бронированных десантно-штурмовых катерах Кентавр.

Как сообщает пресс-служба командования морской пехоты ВМС Украины, выход в море происходит в рамках практических занятий морских пехотинцев.

Катер разработан предприятием Исследовательско-проектный центр кораблестроения. Является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров Гюрза и Гюрза-М, по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.

Кентавр оборудован реактивной системой залпового огня и боевыми модулями​, на нем может разместиться 36 человек.

14 сентября 2018 года состоялась торжественная церемония спуска на воду первого катера.

