Мустафа Найем
Важный отчет о Небесной сотне
Лилия Шевцова
Бессилие Путина. Что признал глава Кремля
Тео Бреннер-Роуч
Готовая инструкция. Как быстро сбросить 5 кг и навсегда забыть о них
Александр Мотыль
Почему Зеленский – катастрофа для Украины
Спецтема: Революции Достоинства — пять лет Выборы президента Украины

Украинские морпехи впервые вышли в Черное море на штурмовых катерах Кентавр

Вчера, 15:11
1804
Цей матеріал також доступний українською

Скрин видео командования морской пехоты ВМС Украины

Морпехи впервые вышли в море на новых десантных катерах Кентавр

Морские пехотинцы одного из подразделений ВМС Вооруженных сил Украины впервые вышли в Черное море на бронированных десантно-штурмовых катерах Кентавр.

Как сообщает пресс-служба командования морской пехоты ВМС Украины, выход в море происходит в рамках практических занятий морских пехотинцев.

Катер разработан предприятием Исследовательско-проектный центр кораблестроения. Является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров Гюрза и Гюрза-М, по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.

Кентавр оборудован реактивной системой залпового огня и боевыми модулями​, на нем может разместиться 36 человек.

14 сентября 2018 года состоялась торжественная церемония спуска на воду первого катера. 

Теги:   Морпехи Черное море Катер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Сегодня, 08:11

article_img
В Китае мужчина с ножом напал на толпу, ранены 11 человек
Политика

Вчера, 19:10

article_img
Тимошенко подала иск в суд из-за агитации Порошенко
События

Вчера, 17:56

article_img
В Харькове отказались выполнять решение суда по новым тарифам: в ответ активисты "захватили" турникет в метро

Выбор редакции

События

Вчера, 14:41

article_img
После Революции Достоинства. Почему в Украине ослабевает гражданское общество
Геополитика

Вчера, 19:09

article_img
Поставить на место готовящуюся к нападению Россию: главное из выступления Порошенко на Генассамблее ООН
События

Вчера, 16:57

article_img
Туалеты и электронные табло. Как в Киеве будут обустраивать остановки общественного транспорта

ТОП 3

События

Вчера, 11:48

article_img
Порошенко помогал выносить раненых из Мариинского парка - видео
11021
События

19 февраля, 16:09

article_img
Мальдивы-Москва: СМИ узнали, как живет жена прокурора-антикоррупционера
9236
События

Сегодня, 08:13

article_img
Шуба из меха — такое же жлобство, как и ковер на стене. Как в Украине борются с натуральным мехом
4571