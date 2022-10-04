Украинские морпехи уверенно продвигаются к Черному морю — Минобороны

4 октября, 20:06
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Украинские военнослужащие (Фото:Армія.Inform)

Украинские военнослужащие (Фото:Армія.Inform)

Украинские морские пехотинцы метр за метром освобождают территорию Украины, уверенно продвигаясь в сторону Черного моря.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря», — говорится в сообщении.

В подтверждение этому в Минобороны напомнили, что украинский флаг уже развевается, в частности, над селом Давыдов Брод Херсонской области.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceU/status/1577270974868852736

4 октября российское Агентство.Новости сообщило, что министерство обороны страны-террориста России признало большое отступление на севере Херсонской области.

Агентство обратило внимание на карту, которую российское министерство показало в брифинге за вторник, 4 октября. На ней зафиксировано, что Харьковская область практически полностью деоккупирована, а на севере Херсонской области войска страны-агрессора за сутки отступили примерно на 30 километров.

На это также обратило внимание агентство Reuters. Как пишет Reuters, судя по российским картам, на северо-востоке Украины войска РФ отступили примерно на 20 км к востоку, до границы Луганской области. В Херсонской области оккупанты отступили на 25 км югу. При этом во время брифинга минобороны агрессора не упоминало о своих поражениях.

https://www.youtube.com/watch?v=UBoeBX3rm5g

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Черное море Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины

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