Украинские морпехи уверенно продвигаются к Черному морю — Минобороны 4 октября, 20:06 Украинские военнослужащие (Фото:Армія.Inform)

Украинские морские пехотинцы метр за метром освобождают территорию Украины, уверенно продвигаясь в сторону Черного моря.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря», — говорится в сообщении.

В подтверждение этому в Минобороны напомнили, что украинский флаг уже развевается, в частности, над селом Давыдов Брод Херсонской области.

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4 октября российское Агентство.Новости сообщило, что министерство обороны страны-террориста России признало большое отступление на севере Херсонской области.

Агентство обратило внимание на карту, которую российское министерство показало в брифинге за вторник, 4 октября. На ней зафиксировано, что Харьковская область практически полностью деоккупирована, а на севере Херсонской области войска страны-агрессора за сутки отступили примерно на 30 километров.



На это также обратило внимание агентство Reuters. Как пишет Reuters, судя по российским картам, на северо-востоке Украины войска РФ отступили примерно на 20 км к востоку, до границы Луганской области. В Херсонской области оккупанты отступили на 25 км югу. При этом во время брифинга минобороны агрессора не упоминало о своих поражениях.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.

