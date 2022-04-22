Обнародовано видео уничтожения украинскими морпехами двух российских вертолетов 22 апреля, 10:55 Цей матеріал також доступний українською Вертолеты были уничтожены с помощью ПЗРК (Фото:Скриншот видео RALee85/Twitter)

Украинские военные обнародовали видео уничтожения 21 апреля сразу двух российских вертолетов.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Как сообщается, бойцы морской пехоты подбили Ми-8, а потом и еще один, прилетевший для проведения спасательной операции.

Видео дня

В Министерстве обороны отметили, что вертолеты были уничтожены с помощь американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.



Кроме того, в этот же день бойцы Нацгвардии сбили в Запорожской области российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

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