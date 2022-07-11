Украинские морпехи показали британские бронемашины Mastiff в действии — видео

11 июля, 00:05
Украина получила от Британии бронемашину Mastiff (Фото:gov.uk)

Украина получила от Британии бронемашину Mastiff (Фото:gov.uk)

Украинские морские пехотинцы показали работу британских бронемашин Mastiff.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается на странице Сухопутных войск, машина Mastiff способна перевозить восемь военнослужащих и два члена экипажа.

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Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62 мм до 12,7 мм или 40 мм автоматическим гранатометом.

Британия предоставила Украине 120 бронированных патрульных автомобилей, включая Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначенные для транспортировки личного состава в зоне боевых действий.

В конце апреля сообщалось, что украинские военные начали изучать бронетранспортеры, которые Великобритания передает Украине, обучение проходило на территории Британии.

28 июня министр обороны Алексей Резников назвал Mastiff среди техники, пользованием которой уже овладели украинскими военные.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Великобритания Бронетехника Броневик Морпехи Морская пехота Бронемашины Украина-Великобритания Война России против Украины

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