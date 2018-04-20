Украинские моряки провели военные учения около Крыма

Бойцы морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины провели учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.
Учения проходили в течение нескольких дней вблизи административной границы с временно оккупированной территории Крыма.
Об этом говорится в отчете командования.
Артиллерийские подразделения потренировались уничтожать десантные корабли и морской десант условного противника. А морские пехотинцы потренировались отвечать боем на атаку морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на направлениях, которые могут нести угрозу.
Напомним, 20 марта Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму.
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