Украинские моряки провели военные учения около Крыма

В учениях приняли участие артилерсты и морские пехотинцы

Бойцы морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины провели учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Учения проходили в течение нескольких дней вблизи административной границы с временно оккупированной территории Крыма.

Об этом говорится в отчете командования.

Артиллерийские подразделения потренировались уничтожать десантные корабли и морской десант условного противника. А морские пехотинцы потренировались отвечать боем на атаку морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на направлениях, которые могут нести угрозу.

Напомним, 20 марта Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму.