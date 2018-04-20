Украинские моряки провели военные учения около Крыма

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В учениях приняли участие артилерсты и морские пехотинцы
Фото: ВМС ВСУ/Facebook

В учениях приняли участие артилерсты и морские пехотинцы

Бойцы морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины провели учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Учения проходили в течение нескольких дней вблизи административной границы с временно оккупированной территории Крыма.

Об этом говорится в отчете командования.

Артиллерийские подразделения потренировались уничтожать десантные корабли и морской десант условного противника. А морские пехотинцы потренировались отвечать боем на атаку морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на направлениях, которые могут нести угрозу.

Напомним, 20 марта Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму.

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