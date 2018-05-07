Украинские летчики завершили операцию по доставке топлива на станцию в Гренландии

Операция по доставке топлива длилась чуть больше месяца

6 мая в Украину вернулись летчики Воздушных сил ВСУ, которые доставляли топливо на остров Гренландия в рамках украинско-датской операции.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, за месяц операции Северный сокол-2018 военные летчики налетали более 100 часов в полярном небе.

Всего на военно-транспортном самолете Ил-76 они совершили более 25 миссий и сделали более 50 рейсов с авиабазы США Туле на датскую полярную станцию Норд. При этом на остров перевезли 718 588 литров горючего во внутренних баках самолета и более 25 тонн других грузов.

По словам летчиков, полеты осложнялись ограниченной видимостью, отдаленностью запасных аэродромов и быстрой сменой метеоусловий.

Отмечается, что в текущем году операция проводилась десятый раз. Задачей была доставка на базу в Гренландии 500 тысяч литров топлива.

Напомним, совместная с Данией военно-транспортная операция Северный сокол-2018 началась 3 апреля.

Ил-76 должен был забрать груз с авиабазы ​​ВВС США Туле, провести дозаправку и осмотр на авиабазе Королевских ВВС в Дании Ольборг и доставить все необходимое на датскую полярную станцию ​​Норд на острове Гренландия.

Справка: Украинский военно-транспортный самолет Ил-76 по своим характеристикам позволяет осуществлять загрузку и разгрузку крупногабаритных грузов с помощью кранового оборудования самолета и осуществлять взлет и посадку на укороченные полосы, которые минимально оборудованы навигационными средствами.