«Пока не принято решение». Подготовка украинских летчиков на самолетах F-15 и F-16 сейчас не проводится — Воздушные силы ВСУ

5 августа, 17:06
F-16 (Фото:anthonyvareberg/www.flickr.com)

F-16 (Фото:anthonyvareberg/www.flickr.com)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что подготовка украинских летчиков на самолетах типа F-15, F-16 пока не проводится.

«Пока нет принятого решения о предоставлении Украине какого-либо из типов самолетов, будь то F-15, F-16 или, возможно, другого типа», — сказал он на брифинге.

По его словам, сначала должно быть принято политическое решение.

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«Сначала нужно принять политическое решение, какой именно тип самолета будет предоставлен Украине, и на нем уже учить. Пока подготовка пилотов на этих типах самолетов не проводится», — сказал он.

15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ, однако, когда именно это может произойти, пока сказать сложно.

По его словам, законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже «практическое воплощение закона о ленд-лизе».

https://www.youtube.com/watch?v=SU_M46aTe-M
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) F-16 Война России против Украины

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