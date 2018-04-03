Украинские летчики начали операцию по доставке топлива на станцию в Гренландии

Украинские летчики доставят топливо на остров Гренландия в рамках совместной с Данией военно-транспортной операции Северный сокол-2018.

В ходе операции украинские военные летчики планируют перевезти военно-транспортным самолетом Ил-76 более 500 тысяч литров горючего и другого груза, определенного техническим соглашением.

Ил-76 заберет груз с авиабазы ​​ВВС США Туле, проведет дозаправку и осмотр на авиабазе Королевских ВВС в Дании Ольборг и доставит все необходимое на датскую полярную станцию ​​Норд на острове Гренландия.

Во время операции украинские экипажи планируют выполнить около 25 воздушных перевозок и провести в полярном небе около 120 часов. Завершить проведение перевозок планируется 5 мая.

Отмечается, что в Гренландии украинские военные летчики будут выполнять задачи в чрезвычайно тяжелых климатических условиях Арктики при температуре воздуха до -50 градусов и скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

Операция Северный сокол-2018 проходит десятый год подряд. На этот раз к ее осуществлению привлечены 23 украинских военных, из них – 11 членов экипажа и десять человек наземного инженерно-технического персонала бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ.