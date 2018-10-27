Украинские лавры и перспективы их перехода к Украинской православной церкви после автокефалии

Киево-Печерская лавра в 1990 году была внесена ЮНЕСКО в список памятников всемирного значения

Предстоятель Украинской Православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что лавры перейдут в состав Украинской поместной церкви добровольно.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Что сказал о лаврах патриарх Филарет

Филарет напомнил - лавры на территории Украины, являются украинскими святынями. И только община может выносить решение о переходе. Этот вопрос будут согласовывать путем голосования. За переход должно проголосовать больше половины прихожан.

Я верю, что рано или поздно лавры перейдут в украинскую церковь без какого-либо насилия

"Храмы принадлежат общине. И если община переходит в Украинскую православную церковь, то она переходит со своим храмом. Если до трети прихожан проголосуют за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь. Я верю, что рано или поздно лавры перейдут в украинскую церковь без какого-либо насилия", - заявил патриарх УПЦ КП.

Когда Украинская православная церковь станет автокефальной

Объединительный собор украинских церквей состоится в ближайшее время, однако точная дата будет зависеть от Вселенского патриарха - добавил Филарет. На Соборе будет объявлено об объединении украинских церквей, избрании предстоятеля и принятии устава. Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий настаивает, чтобы название, устав и модель поместной православной церкви были согласованы перед проведением архиерейского Объединительного собора. Об этом он заявил в комментарии изданию РБК-Украина.

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После Объединительного собора состоится священный синод, на котором и будет, вероятно, принято решение о предоставлении томоса украинской объединенной православной церкви. Согласно опросу Киевского международного института социологии, почти треть граждан знают, что такое томос. Наиболее осведомлены жители западных областей. Филарет ожидает, что на Объединительный собор соберутся 40 епископов Киевского патриархата, 12 епископов Украинской автокефальной церкви и не менее 10 епископов Московского патриархата. Всего на территории Украины пять лавр, три из них - православные, пока в них проводят службы священнослужители Московского патриархата.

Три православные лавры в Украине

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, в столице Украины Киеве - одна из старейших, ей примерно 1000 лет. История лавры началась в 1051 году во времена правления князя Ярослава Мудрого. Уникальный монастырский комплекс в 1990 году был внесен ЮНЕСКО в список памятников всемирного значения. Здесь покоятся мощи Нестора-летописца, богатыря Ильи Муромца, целителя Агапита, черниговского князя Святослава и многих других.

Киево-Печерская лавра, в столице Украины Киеве - одна из старейших, ей примерно 1000 лет

Свято-Успенская Почаевская лавра расположена в городе Почаев в 70 км от Тернополя. По одной из версий, монастырь основали киевские монахи, спасались от набегов татар в XIII веке. Среди основных святынь Почаевской лавры - мощи преподобного Иова и Амфилохия Почаевского, следы стопы Богоматери с целебным источником, чудотворная икона Матери Божьей.

Свято-Успенская Святогорская лавра расположена в городе Святогорск Донецкой области. Территориально это недалеко от границы с Харьковской областью. Военные действия 2014 года ее не задели. В XII веке местные христиане встречали здесь великого князя Владимира Мономаха. В советские времена лавра была разграблена. Возрождение монастыря началось в 1992 году.

Кому принадлежит Киево-Печерская лавра

Все культурные ценности в ведении Министерства культуры, которые переданы во временное пользование религиозным общинам, сегодня на месте. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко на пресс-конференции. По ее словам, вопрос вывоза культурных ценностей за границу, в том числе имущества религиозных общин, контролируется Государственной пограничной службой. Есть перечень объектов, не подлежащих вывозу.

Все иконы, здания, сооружения на территории национального заповедника Киево-Печерская Лавра - в собственности государства

В пользование церковным общинам передано 155 культурных ценностей, которыми заведует Минкульт. Все иконы, здания, сооружения на территории национального заповедника Киево-Печерская Лавра - в собственности государства, заявил в интервью НВ генеральный директор заповедника Александр Рудник. Инвентаризация продолжается, на объекты оформляют паспорта. В частности, Свято-Успенский монастырь безвозмездно пользуется пятью предметами.

"Идет инвентаризация всего этого имущества, оформлены паспорта фактически. Частично у нас еще идет процесс оформления паспортов на часть имущества, которую мы предоставляем в пользование Свято-Успенскому монастырю. На сегодняшний день пять предметов. Это четыре иконы, которые находятся у них, и дарохранительница. Дарохранительница находится в Успенском соборе", - заявил Рудник.

Историческое решение Константинополя и реакция Москвы

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношений с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Украинский религиовед Игорь Козловский: в Украине три из пяти лавр